Zoff difende Meret: "Non discuto scelte Gattuso, ma portiere forte è quello che para"

Dino Zoff, ex portiere, campione del mondo con la Nazionale nel 1982, ha parlato a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte: “Sto come tutti. E’ un dovere stare a casa. Non c’è altro da fare. Spero che l’emergenza Coronavirus finisca presto. La ripresa del calcio? Se i tempi sono lunghi o meno dipende dalla pandemia, il calcio aiuta a passare in casa qualche giornata. E’ fondamentale ripartire in sicurezza. E’ ovvio che gli agglomerati dei tifosi vanno evitati. La valutazione andrà fatta tra una decina di giorni almeno. Non conta molto se un club o un altro vogliano o meno riprendere".

MERET - "Un portiere giovane così forte è importante che giochi e faccia esperienza. Non so cosa consigliare a lui. Meglio se giocasse a Napoli. Questa storia del gioco con i piedi ha un po’ stufato. Il portiere è decisivo quando para. La personalità si dimostra tra i pali e non fuori. Meret deve crescere nel guidare la difesa? Può darsi ma certe cose sono implicite. Il portiere tra i pali e sulla palle lunghe è padrone della sfera. Poi l’intesa con i compagni cresce giocando. Ospina-Meret? Non entro nel merito nelle legittime scelte che sta operando Gattuso”