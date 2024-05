Zola: "Anno difficile, il Napoli ha pagato la sbornia dello scorso anno"

Gianfranco Zola, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Delietta Gol su Prima TV e TV Luna

"Chi mi somiglia nel calcio di oggi? Noi avevamo noi avevamo compiti difensivi ma solo di fare la differenza in attacco, oggi non è così. Volendo citare qualcuno dico Politano e Kvaratskhelia. Sarei rimasto volentieri a Napoli ma c'erano delle difficoltà economiche e la società è stata costretta a fare delle scelte dolorose e quindi venni ceduto io e poi dopo di me anche altri campioni sono andati via.

In cosa mi ha migliorato la Premier League? Mi sono dovuto adattare al maggior agonismo, alla maggiore fisicità, al gioco con maggiore intensità e mi ha dato un qualcosa in più. Il soprannome Magic Box mi è stato dato perché avevo caratteristiche differenti dagli altri calciatori della Premier League, giocavo con più fantasia. Il Napoli di oggi? Sicuramente l’anno prossimo andrà meglio. Diciamo che ha pagato la sbornia dello scorso anno ed era difficile ripeterlo”.