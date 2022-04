Zola promuove Broja: "Al Southampton è diventato un vero e proprio talento”

"Posso dire che parlando con Cudicini abbiamo notato i suoi miglioramenti".

Gianfranco Zola, ex fuoriclasse di Napoli e Chelsea, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'RadioGoal': “Lo scudetto di trentadue anni fa con il Napoli fu pura magia. Raggiungere quel traguardo con il Napoli, al mio promo è stato una meraviglia. Il mio primo trofeo con Maradona e in una città splendida: è il trofeo del mio cuore. Dopo più di trent’anni quest’anno credevo che i partenopei, per qualità della rosa e gioco espresso potesse finalmente vincerlo ma non è mai semplice. Non è stato semplice con Diego, Careca ed Alemao, figurati adesso. Ma il lavoro di Luciano Spalletti e del Napoli non è in discussione”.

Zola ha aggiunto ulteriori dichiarazioni in chiave futura in vista dell’addio di Lorenzo Insigne: “Kalidou Koulibaly – spiega – è un personaggio ed un calciatore eccezionale. Ha davvero carisma e bontà d’animo, per me deve essere lui il capitano del Napoli a partire dal prossimo anno. Su Broja invece posso dire che parlando con Cudicini abbiamo notato i suoi miglioramenti e che al Southampton è diventato un vero e proprio talento”.