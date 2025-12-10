Zola sul ko del Napoli: "Se gli altri arrivano sempre prima di te, forse l'hanno preparata meglio"

Oggi alle 23:23
di Antonio Noto

L'ex azzurro Gianfranco Zola, dalle frequenze di Prime Video, ha commentato la sconfitta del Napoli in casa del Benfica in Champions League: “Quando giochi una partita in questa competizione, la differenza tra te e l’avversario è minima. E, se quell’avversario arriva un attimo prima, è piazzato meglio, è più attento, vuol dire che forse l’hanno preparata meglio rispetto a te.

Questo in Champions League non te lo puoi permettere, neanche una squadra come il Napoli che è una grandissima squadra".