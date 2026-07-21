Ritiro Dimaro, c'è un giocatore che sta sorprendendo Allegri

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Napoli, il mercato in uscita entra nel vivo: Lindstrom convince a Dimaro

Il mercato in uscita del Napoli resta uno dei temi principali delle prossime settimane. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per individuare le giuste soluzioni per diversi giocatori in bilico, tra cui Jesper Lindstrom, Jens Cajuste, Michael Folorunsho e Cyril Ngonge. La società azzurra valuta le possibili destinazioni, mentre proseguono le riflessioni sul futuro dei calciatori.

Lindstrom, la sorpresa del ritiro che piace ad Allegri

Tra i nomi sotto osservazione spicca proprio quello di Lindstrom, attaccante danese che sta attirando l’attenzione durante il ritiro di Dimaro Folgarida. Le sue giocate, la voglia di mettersi in mostra e i continui tentativi di creare spettacolo hanno conquistato il pubblico presente. Arrivato al Napoli con grandi aspettative, il classe danese potrebbe rappresentare una piacevole sorpresa per Massimiliano Allegri, che sta valutando attentamente le sue qualità. Per gli altri giocatori coinvolti nel possibile mercato in uscita, invece, restano in corso le valutazioni da parte del club.