Belgio, De Bruyne: "Ora si inizia davvero! Gol? Pensavo fosse un'altra giornata sfortunata"

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Kevin De Bruyne trova gol e vittoria che vale il primo posto nel girone con il suo Belgio: continua il cammino ai Mondiali 2026

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli e del Belgio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista dopo la vittoria della sua nazionale contro la Nuova Zelanda. Di seguito le sue parole.

Nel girone che era stato considerato come un riscaldamento, il Belgio chiude comunque al primo posto, seppur con un giro più lungo del previsto. Per De Bruyne non è ancora il momento dei festeggiamenti:

"È una parola grossa. Siamo contenti, perché sapevamo di non essere al top dopo le prime due giornate. Adesso inizia un altro torneo, quello a eliminazione diretta. Ora comincia davvero".

Dopo le partite complicate, De Bruyne è felice della sua rete e dei cinque gol segnati dal Belgio:

"Tutti vogliono proporre un calcio offensivo, creare tante occasioni e segnare. Pensavo che oggi sarebbe stata ancora una giornata sfortunata. Mi trovavo spesso nel posto giusto, ma non calciavo con la precisione necessaria verso la porta".

Quando poi il pallone è finalmente entrato, è arrivato il sorriso enorme, il gesto del cuore e il bacio sul braccio:

"Oggi sono nove anni che sono sposato con mia moglie, che è presente anche qui. I miei bambini stavano guardando in tv da Los Angeles. Sul mio braccio ho un tatuaggio dedicato a loro, ed è importante per me".