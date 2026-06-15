Il Belgio di Garcia non va oltre l'1-1 contro Egitto: decisivo Lukaku
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Mondiali 2026, Belgio-Egitto 1-1: la sblocca Ashour con un bellissimo gol, la squadra di Rudi Garcia la recupera grazie a Romelu Lukaku
Il Belgio non va oltre l'1-1 contro un Egitto preparato ed organizzato. La nazionale di Rudi Garcia, infatti, va in svantaggio nel primo tempo con il bellissimo gol dalla distanza di Ashour, e riesce a recuperarla solo nella ripresa dopo aver anche rischiato diverse volte di incassare il raddoppio. Ma ecco che al minuto 65:46, appena otto secondi dopo il suo ingresso in campo, Romelu Lukaku propizia l'autogol di Hany che vale il pareggio ed il primo punto nel Girone G dei Mondiali 2026. Per Kevin De Bruyne invece 86 minuti giocati su buoni livelli.
Gruppo G:
Belgio-Egitto 1-1
Iran-Nuova Zelanda 16 giugno ore 03:00
autore
Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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