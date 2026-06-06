De Bruyne ritrova il sorriso col Belgio: giocate, pressing e gol nel 5-0 alla Tunisia

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Belgio-Tunisia 5-0: goleada dei Diavoli Rossi nell’ultima amichevole prima dei Mondiali. Kevin De Bruyne sugli scudi: giocate e gol del 3-0.

Allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, il Belgio supera nettamente la Tunisia con un perentorio 5-0 nella seconda e ultima amichevole internazionale prima dei Mondiali. Nessun problema per la selezione guidata da Rudi Garcia, che sblocca la partita al 28’ con Leandro Trossard su assist di Jeremy Doku. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio al 53’ firmato da Charles De Ketelaere. Al 62’ la Tunisia resta in dieci uomini, indirizzando definitivamente il match a favore dei padroni di casa.

Dominio totale: goleada Belgio, travolta la Tunisia

Il tris porta la firma di Kevin De Bruyne, autore di un tiro secco e preciso dal limite dell’area che conferma il suo ritorno decisivo con la Nazionale in una gara ricca di giocate, pressing e qualità. Il centrocampista del Napoli ha lasciato il campo all’80’, dopo aver guidato ritmo e qualità della manovra. Nella ripresa è entrato anche Romelu Lukaku, mentre nel finale il Belgio ha arrotondato il risultato con il poker di Lukebakio e il definitivo 5-0 di Raskin, chiudendo una prestazione dominante sotto ogni punto di vista.