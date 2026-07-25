Live Dimaro 2026 day 9, seduta pomeridiana in corso: Hojlund torna in gruppo

vedi letture

Ultime calcio Napoli, Dimaro 2026: il racconto dell'allenamento del pomeriggio live.

premi F5 per aggiornare la pagina o CLICCA QUI per viverla con noi sul sito di Radio Tutto Napoli

18.06 - Termina l'esercitazione.

18.00 - Nei verdi a difendere Obaretin, Prisco, Iaccarino, Garofalo, Pereyra e Cheddira.

17.52 - Si parte col giro palla dal basso, sviluppo sulla fascia con sovrapposizione del terzino e cross in area per Hojlund e Giovane/Cheddira/Vergara che da sinistra taglia al centro.

17.47 - Classica esercitazione con la palla per il gruppone, tutto sotto l'occhio vigile di Francesco Magnanelli.

17.43 - In casacca gialla: Di Lorenzo, Rrahmani, Spinazzola, Marianucci, Anguissa, Vergara, Giovane, Lobotka, Politano, Hojlund

in azzurro: Rafa Marin, Mazzocchi, Folorunsho, Prisco, Garofalo, Obaretin, Iaccarino, Cheddira, Pereyra.

17.40 - Si torna sul campo principale pronti per la classica esercitazione di possesso e pressing con il gruppo diviso in due squadre, gialli contro azzurri.

17.36 - La squadra si sta allenando nel secondo campo di Carciato con una serie di percorsi di sola corsa.

17.29 - Attivazione muscolare per il gruppo squadra e per i portieri sul campetto a loro dedicato.

17.28 - La squadra entra in campo, c'è anche Hojlund.

Dopo la seduta pomeridiana, a Dimaro-Folgarida, gli azzurri scendono sul campo della Ski.it Arena Carciato per la seduta pomeridiana di allenamento del nono giorno di ritiro in Val di Sole.

Amici di Tutto Napoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale del nono giorno di allenamenti del Napoli da Dimaro-Folgarida. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, con ampio spazio a foto e video, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli e in diretta tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.