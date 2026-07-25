Lobotka a Sky: “Un piacere lavorare con Allegri, ecco la cosa che mi ha colpito di più. Sul contratto..."

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Lobotka parla a Sky Sport dal ritiro di Dimaro: Allegri, il rinnovo, gli obiettivi del Napoli e il legame con la città.

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Dimaro-Folgarida.

Quali sono le prime impressioni su Massimiliano Allegri e sul suo modo di lavorare?

"La cosa che mi ha colpito di più è che il mister vuole giocare molto con il pallone durante gli allenamenti. È sempre positivo, sorride continuamente e cerca di trasmetterci la sua energia. Davvero, è un piacere lavorare con lui."

Preferisci giocare in un centrocampo a tre o a due?

"A essere sincero, per me non fa differenza in quale posizione giochi. Che si giochi con una difesa a tre o a due, il mio obiettivo è sempre dare il massimo e giocare per questa squadra. Se il mister vorrà schierare una difesa a tre, sarò pronto. Se invece vorrà giocare con due difensori, per me non cambia nulla. La cosa più importante è il modo in cui la squadra si esprime in campo."

Che rapporto hai con Napoli dopo tutti questi anni?

"Dico sempre che Napoli è come una seconda famiglia per me. Qui ho tantissimi amici. A essere sincero, però, il tempo è passato velocissimo. Mi sembra di essere arrivato appena due anni fa, invece sono già quasi sette. Sono davvero felice e sarò sempre orgoglioso di far parte di questa squadra e di questa città."

Quali sono gli obiettivi della squadra per la prossima stagione?

"Il nostro obiettivo è rendere orgogliosi i tifosi e tutta la gente di Napoli. Faremo del nostro meglio per ottenere grandi risultati. Vogliamo lottare fino alla fine in tutte le competizioni che giocheremo, poi vedremo dove riusciremo ad arrivare."

Si è parlato del tuo contratto. Come vivi questa situazione?

"A essere sincero, sono davvero felice qui a Napoli. In questo momento non ci penso. Adesso penso solo a mangiare bene a pranzo, cambiarmi e prepararmi, perché con due allenamenti al giorno non è facile. Cerco soltanto di recuperare al meglio e farmi trovare pronto per la nuova stagione."