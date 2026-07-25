Tarallo non ha dubbi: "Contini è pronto per fare il secondo portiere del Napoli"
Durante Passionapoli da Dimaro su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, l'ex preparatore dei portieri del Napoli Luciano Tarallo ha lanciato una proposta che parte da un principio ben preciso: prima di cercare fuori, il Napoli dovrebbe valorizzare ciò che ha già in casa:
"Tra 34 portieri osservati, ne scelsi soltanto uno: Nikita Contini. Potrebbe essere anche l'occasione. Se il Napoli ci crede, Nikita Contini può fare il secondo. Tecnicamente è fortissimo: basta rivedere le poche apparizioni che ha fatto, le amichevoli della scorsa stagione e il lavoro che sta svolgendo in questo ritiro. È quasi sempre perfetto. Io lo proposi già anni fa come terzo portiere del Napoli. Costava pochissimo, perché era già un calciatore del club, e avrebbe permesso di abbassare notevolmente i costi rispetto ad altre soluzioni. Con il tempo ha dimostrato di essere un portiere assolutamente all'altezza".
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