Giovane: "Lavoro tanto per migliorare e aiutare il Napoli. Ruolo? Mi piacciono due posizioni. Su Conte-Allegri..."

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Giovane: "Felice del ritiro, spero che questa sia la mia stagione al Napoli".

L'attaccante brasiliano del Napoli Giovane è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, raccontando le sue sensazioni dopo i primi giorni di ritiro a Dimaro. Il classe 2003 ha parlato della preparazione con Massimiliano Allegri, delle proprie ambizioni personali, del rapporto con i compagni e dell'affetto dei tifosi azzurri, sottolineando la voglia di crescere e ritagliarsi uno spazio importante nella nuova stagione: “Sono felice di essere in ritiro, dopo un mese e mezzo di vacanza è normale essere stanchi al primo giorno ma ora con il gruppo stiamo lavorando meglio, adesso fisicamente va molto bene.

Differenza tra Conte e Allegri? Penso che qualcosa di differente ci sia, ogni allenatore ha i suoi metodi: non ho fatto il ritiro con Conte ma ci sono tipologie diverse di allenamento.

Può essere la mia stagione? Ovviamente lo spero, sapevo di poter giocare meno quando sono arrivato a gennaio a stagione in corso in un gruppo già formato. Adesso sono molto felice, mi piace lavorare sempre per migliorare, per aiutare i compagni, spero che quest’anno possiamo fare una bella stagione.

Dove mi piace giocare? A destra sicuramente, anche da seconda punta più interna. Però mi baso su ciò che mi dice il mister, io mi adeguo senza problemi. Il Napoli ha una rosa fortissima, dove ci sono tanti calciatori di livello mondiale: anche per me è un bene, mi aiuta l’allenarmi ogni giorno con loro, voglio migliorarmi e poi se gioco dall’inizio o a partita in corso, segnando o meno, importante è aiutare la squadra.

Rapporti con i compagni? Parlo meglio l’italiano quindi ho rapporti con tutti, devo imparare anche l’inglese (ride, ndr). Con Alisson sicuramente in portoghese, però poi parlo con Beukema, in spagnolo con Gutierrez, poi Spinazzola, Politano, Di Lorenzo. Alla fine mi trovo bene con tutti, sul napoletano è difficile ma è tanto diverso. Dico solo ‘uagliu’ (ride, ndr).

Dove va l’accento su Giovane? In portoghese la pronuncia è Gì-o-van-e. Qui mi chiamano Giò, meglio così che Giòvane o Giovàne.

Carrarese per dimenticare il ko con l’Arezzo? Sicuramente, è la seconda partita quindi stiamo imparando meglio ciò che ci dice il mister. Ovviamente dobbiamo fare bene per i tifosi che sono qui a Dimaro e che ci seguono in televisione. Facciamo quello che ci dice il mister e speriamo di vincere così per ripartire col sorriso.

Dimaro e i tifosi? In Italia è tutto diverso, in Brasile non facciamo ritiri di questo tipo o comunque senza tifosi. Per me è la seconda volta in Italia ed è bellissimo, sempre dico ad Alisson quanti tifosi ci sono, c’è tanto calore con tanta gente“.