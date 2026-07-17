Francia, Deschamps annuncia l'addio: Zidane è pronto a diventare il nuovo ct

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Deschamps lascia la Francia: "Domani sarà la mia ultima partita". Zidane pronto a raccogliere l'eredità

Didier Deschamps ha ufficializzato il suo addio alla guida della Francia. Alla vigilia della finale per il terzo e quarto posto del Mondiale contro l'Inghilterra, il commissario tecnico ha confermato che quella sarà la sua ultima panchina con i Bleus, mettendo fine a un ciclo durato 14 anni. Per la sua successione è ormai tutto pronto: Zinedine Zidane è destinato a diventare il nuovo ct della Francia, anche se l'annuncio ufficiale arriverà nelle prossime settimane.

"La Francia mi mancherà": l'ultimo messaggio e l'obiettivo contro l'Inghilterra

Nel corso della conferenza stampa, Deschamps ha ripercorso con emozione il lungo percorso vissuto con la Nazionale: "La nazionale è la cosa più bella che mi sia capitata, ha preso 25 anni della mia vita e questo lascia il segno. Mi restano ricordi indimenticabili, ma la vita continua". Guardando all'ultima sfida contro l'Inghilterra, l'ex allenatore della Juventus ha ribadito la volontà di chiudere nel migliore dei modi, sottolineando il senso di responsabilità verso i tifosi francesi: "Quando si fa parte della Nazionale francese si hanno dei doveri. Faremo di tutto affinché tutto vada per il meglio".