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Clamoroso Buongiorno, niente ritiro per infortunio! Nota SSCN: "Si valuta intervento"

Clamoroso Buongiorno, niente ritiro per infortunio! Nota SSCN: "Si valuta intervento"TuttoNapoli.net
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di Pierpaolo Matrone
Alessandro Buongiorno non prenderà parte al ritiro di Dimaro-Folgarida a causa di un infortunio al ginocchio: si attende un consulto.

Ancora non è cominciato davvero il ritiro, ancora non è neanche arrivata la squadra a Dimaro-Folgarida, e il Napoli deve già fare i conti con il primo infortunio stagionale. Alessandro Buongiorno non parteciperà alla prima parte della preparazione estiva a causa di un problema fisico al ginocchio destro. A comunicarlo è il club azzurro stesso con una nota ufficiale.

Infortunio Buongiorno, la nota del Napoli

Ecco quanto si legge: "In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro".

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