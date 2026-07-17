Podcast Calciomercato Napoli, Ceccarini: "Ha ragione ADL, ad oggi non servono rinforzi!"

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Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, ha parlato del calciomercato del Napoli ai microfoni di Radio Tutto Napoli.

Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "In questo momento Manna ha bisogno di sistemare tanti esuberi. Non è facile. Sta portando avanti anche altre trattative, tra queste quella per l'esterno destro. Ci sono varie opzioni e Zeballos è un giocatore che il Napoli ha praticamente bloccato. Però prima di poter procedere in fase offensiva bisogna fare delle cessioni importanti.

Condivido quello che ha detto De Laurentiis: se fosse per lui il Napoli non farebbe mercato, perché ha già due giocatori per ogni ruolo. Le decisioni su Lukaku, De Bruyne, Lucca, Lang e sugli altri giocatori verranno prese dopo i colloqui con Allegri. Se qualcuno partirà, allora il Napoli interverrà sul mercato; altrimenti determinate operazioni potrebbero non essere più necessarie":