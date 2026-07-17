Tuttonapoli Da Ngonge a Zerbin, da Cajuste a Cheddira fino ai nazionali: quanti assenti a Dimaro!

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Il Napoli ha raggiunto Dimaro-Folgarida, dove resterà dal 17 al 27 luglio per il primo ritiro della gestione Massimiliano Allegri. Il tecnico inizierà a lavorare con un gruppo ancora incompleto: tra calciatori reduci dagli impegni internazionali, giocatori destinati a lasciare il club e l'infortunato Alessandro Buongiorno, sono numerose le assenze nella lista dei convocati. Un quadro che sarà destinato a cambiare nel corso delle prossime settimane, quando il gruppo verrà progressivamente completato.

Dal Mondiale al mercato: i motivi delle assenze

L'unico forfait per motivi fisici è quello di Alessandro Buongiorno, per il quale servirà un nuovo consulto dopo gli esami svolti: è a rischio intervento chirurgico. Assenti anche diversi protagonisti impegnati fino a pochi giorni fa con le rispettive nazionali: Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Noa Lang e Romelu Lukaku usufruiranno di un periodo supplementare di riposo prima di raggiungere il ritiro. Stessa situazione per Mathías Olivera, che si aggregherà al gruppo in un secondo momento. Parallelamente, il Napoli ha lasciato a casa anche numerosi giocatori destinati a cambiare maglia. Cajuste, Saco e Cheddira sono ormai fuori dal progetto tecnico e lavorano in attesa di una sistemazione definitiva, mentre Ngonge, Zerbin, Cioffi e D'Angelo restano sul mercato tra ipotesi di prestito e cessione.

Tanti giovani in prestito, Allegri valuta la rosa definitiva

Diversi giovani proseguiranno invece il proprio percorso di crescita lontano da Napoli. D'Avino, Gambardella, Camelio, Esposito e Vigliotti sono destinati alla Serie C, così come Ferrante, che si è trasferito all'Ospitaletto. De Chiara e Ambrosino partiranno in prestito per trovare maggiore continuità, mentre Russo è pronto a iniziare una nuova esperienza con il Bari. Per Allegri, dunque, il ritiro di Dimaro rappresenterà soprattutto un'occasione per valutare i giocatori destinati a far parte della rosa della prossima stagione. Solo nelle prossime settimane il tecnico potrà contare sull'organico al completo, con il rientro dei reduci dagli impegni internazionali e la definizione delle numerose operazioni di mercato ancora aperte.