Live Dimaro 2026 day 1, subito il pallone per gli azzurri: esercitazioni sul possesso e partitella

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Ultime calcio Napoli, Dimaro 2026: il racconto dell'allenamento del pomeriggio live

Appuntamento a domani per il secondo giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida con una doppia seduta al mattino e al pomeriggio. Restate collegati su Tutto Napoli per tutti gli aggiornanenti dalla Val di Sole.

19.38 - Termina qui il primo allenamento a Dimaro.

19.36 - Triplice fischio, termina la partitella: vincono 3-0 i gialli.

19.34 - Doppietta di Hojlund, il danese firma il 3-0 per i gialli da centro area.

19.28 - Raddioppio dei gialli! Gran gol di Hojlund di sinistro.

19.27 - Gol dei gialli con Lindstrom, Meret battuto da un tiro ad incrociare dalla distanza.

19.24 - Inizia una partitella a metà campo.

In azzurro: Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Folorunsho, Hasa; Alisson, Vergara, Politano; Lucca.

In giallo: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Marianucci, Obaretim, Gutierrez; Anguissa, Lobotka; Giovane, Rao, Lindstrom; Hojlund.

19.20 - Termina l'esercitazione.

19.18 - Non partecipano all'esercitazione: Contini, Puglies, Garofalo e Pereyra; si alternano Prisco e Iaccarino con la casacca verde.

19.12 - Scontro fortuito sulla fascua tra Di Lorenzo e Politano, l'ex Inter resta a terra per qualche secondo ma nulla di grave. I due riprendono l'esercitaziobe regolarmente.

19.05 - L'esercitazione sul possesso si allarga su una porzione più ampia di campo.

19.04 - Termina l'esercitazione, Squadra riunita a centrocampo.

18.51 - Gruppo diviso in due parti. Esercitazione sul possesso palla con due gruppi da 8 composti da gialli e azzurri e i jolly in verde (Lobotka e Vergara). Partecipano sui lati lunghi. Rapidi tocchi al massimo due tocchi.

18.47 - Termina la sezione tecnica. I portieri entrano sul campo principale.

18.42 - I quattro portieri azzurri Meret, Milinkovic-Savic, Contini e Pugliese lavorano sul campo B con i preparatori dei portieri Daniele Borri e Marco Giglio.

18.39 - Inizia l'allenamento col pallone con scambi di palla tra le sagome: triangolazioni veloci con interscambio di tra i giocatori.

18.32 - Dopo un rapido giro di campo inizia il lavoro aerobico con la consegna delle casacchine.

18.31 - Il gruppo inizia una corsa a bordo campo.

18.30 - Finalmente gli azzurri entrano in campo tra gli applausi dei tifosi.

18.13 - Lo stadio di Carciato è ormai gremito, ma la squadra ancora non ha fatto il suo ingresso in campo. Gli azzurri tardono ad arrivare, tifosi in trepidante attesa.

17.30 - Tutto pronto a Carciato, i tifosi riempiono lo stadio in attesa degli azzurri. Una metà campo è allestita con delle sagome.

Prende ufficialmente il via il ritiro estivo del Napoli di Massimiliano Allegri. Dal campo di Carciato, a Dimaro-Folgarida, gli azzurri scendono in campo per la prima seduta di allenamento della stagione 2026/27. Un appuntamento molto atteso dai tifosi, curiosi di osservare i primi lavori del nuovo tecnico e le indicazioni che arriveranno dal ritiro in Val di Sole.

Amici di Tutto Napoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale del primo allenamento del Napoli da Dimaro-Folgarida. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, con ampio spazio a foto e video, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli e in diretta tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.