Podcast Napoli-Fabregas, Ceccarini conferma: "ADL sempre sui migliori, ci ha provato…”

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Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli

Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "In questo momento Manna ha bisogno di sistemare tanti esuberi. Non è facile. Sta portando avanti anche altre trattative, tra queste quella per l'esterno destro. Ci sono varie opzioni e Zeballos è un giocatore che il Napoli ha praticamente bloccato. Però prima di poter procedere in fase offensiva bisogna fare delle cessioni importanti."

Secondo Ceccarini, proprio la necessità di vendere prima di acquistare rende il lavoro del dirigente azzurro particolarmente complesso.

"Quando un direttore sportivo deve prima cedere e poi comprare il lavoro è molto più complicato. Giovanni Manna è molto bravo, non ho dubbi sulle sue capacità e sono convinto che riuscirà a portare a termine anche questa fase."

Parlando dell'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, Ceccarini ha affrontato anche il tema dello scetticismo che accompagna il tecnico livornese.

"Alla fine gli allenatori vengono giudicati per i risultati. La distinzione tra giochisti e risultatisti lascia il tempo che trova. Allegri ha un modo di intendere il calcio più gestionale che spettacolare, ma è una scelta precisa. Dopo due anni con Antonio Conte, credo che possa alleggerire la pressione sulla squadra mantenendo comunque alta la competitività."

Il direttore di Tuttomercatoweb ha poi allargato lo sguardo all'intero mercato di Serie A, sottolineando come molte big siano ancora bloccate dalle difficoltà economiche.

"La Juventus, ad esempio, deve prima vendere perché non ha un'autonomia economica che le permetta di fare tutto quello che vuole. Anche Inter e Roma stanno ancora cercando di completare la rosa. Oggi, se devo indicare una squadra che si è mossa meglio di tutte, dico la Fiorentina."

Sulle possibili uscite eccellenti del Napoli, ritiene che tutto dipenderà dalle valutazioni di Allegri durante il ritiro.

"Condivido quello che ha detto De Laurentiis: se fosse per lui il Napoli non farebbe mercato, perché ha già due giocatori per ogni ruolo. Le decisioni su Lukaku, De Bruyne, Lucca, Lang e sugli altri giocatori verranno prese dopo i colloqui con Allegri. Se qualcuno partirà, allora il Napoli interverrà sul mercato; altrimenti determinate operazioni potrebbero non essere più necessarie."

Infine, Ceccarini ha confermato il retroscena relativo alla panchina azzurra e all'interesse per Cesc Fabregas.

"De Laurentiis, quando sceglie un allenatore, prova sempre ad arrivare ai migliori. Se gli piace Fabregas ci prova, se gli piace Italiano ci prova, se gli piace Gasperini va a cercare anche lui. Alla fine, però, il Napoli ha preso Allegri, che rappresenta comunque una garanzia. Da questo punto di vista le scelte del presidente sono sempre state affidabili."