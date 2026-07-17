Podcast Il punto del Direttore: "Ritiro Napoli, Allegri porta altra metodologia. Sul calo del Milan…”

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Il direttore di TuttoNapoli.net, Antonio Gaito, è intervenuto a Radio Tutto Napoli nel primo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida.

Antonio Gaito, direttore editoriale di TuttoNapoli.net, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Il ritiro è sempre stato uno dei fiori all'occhiello della gestione De Laurentiis. La scelta della montagna, senza continui spostamenti, ha sempre avuto l'obiettivo di permettere alla squadra di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Negli anni il Napoli ha eliminato anche i lunghi viaggi per le amichevoli, ospitando direttamente le avversarie a Dimaro e poi a Castel di Sangro. È sempre stata una preparazione molto curata e che ha portato grandi benefici."m Almeno fino all'anno scorso in cui è cambiato tutto"

L'anno scorso, però, la stagione è stata segnata dagli infortuni. Cosa è successo?

"L'ultima annata è stata particolare. Il Napoli ha investito tanto sul mercato per mettere subito a disposizione di Conte i nuovi acquisti, proprio per un inserimento tattico ed anche nel lavoro fisico che era molto impegnativo, ma comunque non si sono inseriti e poi la stagione è stata fortemente condizionata dagli infortuni ma non riapriamo le polemiche anche sulla gestione della rosa. De Laurentiis continua a dire che senza tutti quei problemi fisici il Napoli avrebbe potuto vincere un altro Scudetto. Non so se ADL ha ragione, ma sicuramente la squadra avrebbe potuto lottare fino in fondo con l'Inter. È evidente che qualcosa debba cambiare."

Allegri ha parlato anche di una componente di casualità negli infortuni. Sei d'accordo?

"Una parte di casualità esiste sempre, ma non darei tutto in mano alla fortuna. Credo che alcuni infortuni siano arrivati anche per usura, per la mancanza iniziale di rotazioni e per il fatto che molti giocatori hanno disputato tantissime partite consecutive. L'auspicio è che questa stagione sia completamente diversa, ma credo che qualcosa andrà modificato anche nella gestione del gruppo ed Allegri subito ne ha parlato"

C'è chi sostiene che le ultime squadre di Allegri abbiano avuto un calo atletico nel girone di ritorno. È una lettura corretta?

"Restando all'ultima stagione, quella con il Milan, non credo sia stato un problema esclusivamente fisico. Il Milan, anche quando era nelle prime posizioni, non dominava le partite. Giocava in un certo modo, creando poco e concedendo poco. Nel girone d'andata gli episodi gli hanno dato ragione, nel ritorno no. Se costruisci partite da uno o due episodi, basta che quei dettagli girino dalla parte sbagliata e rischi di perdere diverse gare consecutive."

Quindi è stata più una questione di gioco che di condizione atletica?

"Sì. Quando riduci tutto a poche occasioni da una parte e dall'altra, vivi sempre sul filo. Nel girone d'andata molti episodi sono stati favorevoli, in quello di ritorno no. Vedremo se Allegri proporrà qualcosa di diverso a Napoli oppure se ritroveremo quel tipo di calcio. È ancora presto per dirlo."