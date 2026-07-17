Ufficiale Spagna-Argentina, la Fifa ha deciso: ecco quanto durerà l'intervallo della finale

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La FIFA conferma: intervallo di 17 minuti nella finale Mondiale con l'halftime show.

La FIFA ha definito ufficialmente la durata dell'intervallo della finale della Coppa del Mondo, mettendo fine alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. La pausa tra il primo e il secondo tempo non durerà 25 o 30 minuti, come ipotizzato da alcuni media e sui social, ma sarà estesa a un massimo di 17 minuti rispetto ai tradizionali 15. La decisione è già stata comunicata alle due finaliste, Argentina e Spagna, in vista dell'atto conclusivo del torneo.

Undici minuti di spettacolo, poi si torna a giocare

Dei 17 minuti complessivi, 11 saranno riservati all'halftime show con Shakira, Madonna e Justin Bieber, mentre i restanti sei serviranno per l'allestimento e lo smontaggio del palco e per ripristinare il terreno di gioco prima della ripresa della partita. La finale, in programma domenica al MetLife Stadium, si svolgerà quindi con una pausa solo leggermente più lunga del consueto, una scelta con cui la FIFA ha voluto rassicurare squadre e tifosi dopo le polemiche nate attorno all'ipotesi di un intervallo molto più lungo.