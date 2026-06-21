Dopo la falsa partenza la Spagna ritrova Yamal e passeggia: poker all'Arabia Saudita!

vedi letture

La Spagna cala il poker all'Arabia Saudita: Yamal protagonista con un gol.

Dopo lo 0-0 all'esordio contro il Capo Verde, la Spagna risponde nel migliore dei modi e domina l'Arabia Saudita nella seconda giornata del girone H del Mondiale. Le Furie Rosse chiudono la pratica in poco più di venti minuti grazie alla classe di Lamine Yamal, a segno dopo appena dieci minuti nella sua prima gara da titolare nella competizione, diventando così l'ottavo calciatore più giovane della storia a realizzare un gol in Coppa del Mondo. Tra il 21' e il 24' arriva poi la doppietta di Mikel Oyarzabal, protagonista di una grande risposta dopo le critiche ricevute per la prova del debutto.

La Roja dilaga anche nella ripresa: autogol di Altambakti per il poker

Il secondo tempo diventa una semplice gestione per la squadra di De la Fuente, che all'intervallo concede riposo proprio a Yamal e Oyarzabal inserendo Ferran Torres e Yeremy Pino. La Spagna continua però a spingere e trova il quarto gol dopo appena quattro minuti della ripresa: il tiro di Cucurella colpisce il palo e viene deviato nella propria porta dal portiere saudita Altambakti, fissando il risultato sul definitivo 4-0 e rilanciando con forza le ambizioni spagnole nel torneo.