Ufficiale Mondiali, Yamal supera Messi: ottavo gol più giovane nella storia

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Yamal nella storia del Mondiale: primo gol e record, superato anche Messi.

Lamine Yamal continua a bruciare le tappe e aggiunge un altro capitolo straordinario alla sua giovane carriera. Il talento del Barcellona ha realizzato il suo primo gol in una Coppa del Mondo, lasciando subito il segno nella sfida contro l'Arabia Saudita. Alla prima partita da titolare in assoluto in un Mondiale, il classe 2007 ha sbloccato il risultato e trascinato la Spagna, confermando il talento fuori dal comune che lo ha già reso uno dei volti del calcio internazionale.

Yamal supera anche Messi: è l'ottavo marcatore più giovane della storia dei Mondiali

Con la rete realizzata contro l'Arabia Saudita, il fuoriclasse della Roja entra nella storia della manifestazione tra i goleador più precoci di sempre. A 18 anni e 343 giorni, Yamal si colloca all'ottavo posto della speciale classifica dei marcatori più giovani ai Mondiali, superando anche Lionel Messi, che trovò il suo primo gol nella rassegna iridata del 2006 all'età di 18 anni e 358 giorni. Di seguito la classifica dei dieci gol più ‘giovani’ al Mondiale.

1. Pelé (Brasile) al Galles nel 1958: 17 anni e 239 giorni

2. Manuel Rosas (Messico) all’Argentina nel 1930: 18 anni e 90 giorni

3. Gavi (Spagna) a Costa Rica nel 2022: 18 anni e 110 giorni

4. Ibrahim Mbaye (Senegal) alla Francia nel 2026: 18 anni e 143 giorni

5. Michael Owen (Inghilterra) alla Romania nel 1998: 18 anni e 190 giorni

6. Nicolae Kovacs (Romania) al Perù nel 1930: 18 anni e 198 giorni

7. Dmitri Sychev (Russia) al Belgio nel 2002: 18 anni anni e 231 giorni

8. Lamine Yamal (Spagna) all’Arabia Saudita nel 2026: 18 anni e 343 giorni

9. Lionel Messi (Argentina) alla Serbia nel 2006: 18 anni e 358 giorni

10. Aleksandar Tirnanic (Jugoslavia) al Brasile nel 1930: 18 anni e 365 giorni.