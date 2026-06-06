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Follia di Leao in Portogallo-Cile: colpisce al collo l'avversario e poi gli dà un pugno al volto
Rafa Leao perde la testa durante Portogallo-Cile, ultima amichevole internazionale prima dei Mondiali. Al minuto 47 del match scatta una rissa in campo e l'attaccante del Milan compie un gesto folle: prima colpisce tre volte al collo l'avversario, Roman, poi gli sferra un pugno in pieno volto. L'arbitro ha naturalmente estratto il cartellino rosso. Di seguito le foto.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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