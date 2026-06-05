Ufficiale Ranking FIFA, la Francia non é più prima! Ma il precedente fa sorridere Deschamps

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Ranking FIFA, Argentina torna prima: Francia terza prima dei Mondiali 2026.

A pochi giorni dall'inizio dei Mondiali 2026, cambia la vetta del ranking FIFA. La sconfitta della Francia contro la Costa d'Avorio nell'ultima amichevole di preparazione è costata ai Bleus il primato mondiale, permettendo all'Argentina di tornare al primo posto e alla Spagna di salire in seconda posizione.

Argentina in vetta, Francia giù dal podio più alto

La nazionale di Argentina ha beneficiato del passo falso della Francia, pur non giocando dall'ultima vittoria per 5-0 contro lo Zambia. Davanti ai francesi si è inserita anche la Spagna, che grazie al pareggio contro l'Iraq ha contenuto le perdite di punti e conquistato la seconda posizione. La graduatoria resta comunque destinata a evolversi ulteriormente, considerando gli ultimi test amichevoli in programma prima dell'inizio della Coppa del Mondo.

La curiosa "maledizione" del ranking FIFA

Per la Francia, perdere il primo posto potrebbe persino trasformarsi in un segnale positivo. Esiste infatti una curiosa statistica legata al ranking FIFA: dal 1993, anno dell'introduzione della classifica mondiale, nessuna nazionale arrivata al Mondiale da numero uno del ranking è poi riuscita a vincere il torneo. Un dato che alimenta superstizioni e curiosità alla vigilia della competizione. Tra le principali candidate al titolo restano comunque Argentina, Francia, Spagna e Brasile, pronte a contendersi la Coppa del Mondo che prenderà il via nei prossimi giorni tra Stati Uniti, Canada e Messico. Di seguito la top-10 del ranking FIFA

1. Argentina 1874,81

2. Spagna 1873,01

3. Francia 1869,43

4. Inghilterra 1825,97

5. Portogallo 1763,83

6. Brasile 1762,66

7. Marocco 1756,94

8. Olanda 1751,10

9. Belgio 1739,55

10. Germania 1731,30

12. Italia 1701,77