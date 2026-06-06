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Belgio-Tunisia, le formazioni ufficiali: la scelta di Garcia su De Bruyne e Lukaku

Belgio-Tunisia, le formazioni ufficiali: la scelta di Garcia su De Bruyne e LukakuTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:05Mondiali
di Francesco Carbone
Il Belgio sfida la Tunisia in amichevole: il commissario tecnico Rudi Garcia punta su Kevin De Bruyne titolare. Lukaku in panchina.

Allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, il Belgio affronta a partire dalle ore 15 la Tunisia nella seconda e ultima amichevole internazionale prima dei Mondiali. La selezione guidata da Rudi Garcia, forte della vittoria per 2-0 ottenuta nell’ultima uscita contro la Croazia, cerca continuità di risultati e prestazioni per arrivare nel migliore dei modi alla competizione iridata. Il commissario tecnico ha scelto di puntare sin dall’inizio su Kevin De Bruyne. Parte invece inizialmente dalla panchina l’altro giocatore del Napoli, Romelu Lukaku.

Le scelte di formazione

Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due commissari tecnici per questa ultima amichevole prima dei Mondiali, utile a testare condizione, automatismi e soluzioni tattiche in vista dell’inizio della competizione.