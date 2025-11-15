Grecia-Scozia, le formazioni: la scelta del ct Clarke su McTominay
Alle 20:45 lo stadio Georgios Karaiskakis di Atene ospiterà la sfida tra Grecia e Scozia, valida per la quinta giornata del Gruppo C delle qualificazioni al Mondiale. Tra le fila della nazionale scozzese, il commissario tecnico Steve Clarke schiera dal primo minuto il centrocampista del Napoli Scott McTominay. Di seguito le scelte di formazione:
GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos, Vagiannidis, Retsos, Koulierakis, Tsimikas, Kourbelis, Mouzakitis, Karetsas, Bakasetas, Tzolis, Pavlidis.
A disposizione: Tzolakis, Mandas, Michailidis, Masouras, Kostoulas, Rota, Triantis, Hatzidiakos, Tetteh, Mantalos, Siopis.
SCOZIA (4-2-3-1): Gordon, Hickey, Hanley, Souttar, Robertson, Ferguson, Christie, McGinn, McTominay, Gannon-Doak, Adams.
A disposizione: Kelly, Bain, Tierney, Irving, Dykes, Hendry, Barron, McKenna, Hirst, Shankland, Ralston, McLean.
Allenatore: Clarke.
