Ufficiale

Slovenia-Kosovo, le formazioni: Rrahmani capitano e titolare al centro della difesa

Slovenia-Kosovo, le formazioni: Rrahmani capitano e titolare al centro della difesaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:31Mondiali
di Francesco Carbone

Sono ufficiali le formazioni di Slovenia-Kosovo, match del Gruppo B delle qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma alle 20.45 allo stadio Stožice di Lubiana. Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, capitano e titolare al centro della difesa. Di seguito le scelte dei due commissari tecnici:

Slovenia (5-3-2): Oblak; Karnicnik, Brekalo, Bijol, Drkusic, Janza; Gorenc Stankovic, Horvat, Elsnik; Vipotnik, Sporar. A disposizione: Balkovec, Gradisar, Leban, Lovric, Mlakar, Petrovic, Seslar, Stojanovic, Sturm, Vekic, Verbic, Zec. Allenatore: Kek.

Kosovo (4-4-2): Saipi; Dellova, Rrahmani Amir, Hajdari, Gallapeni; Vojvoda, Avdullahu, Rexhbecaj, Muslija; Asllani, Muriqi. A disposizione: Aliti, Bekaj, Berisha, Hajrizi, Hodza, Jashari, Krasniqi E., Krasniqi I., Maloku, Rashica, Rrahmani Albion, Zhegrova. Allenatore: Foda.