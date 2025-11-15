Ufficiale

Hojlund indisponibile: neanche in panchina in Danimarca-Bielorussia

Hojlund indisponibile: neanche in panchina in Danimarca-BielorussiaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:27Mondiali
di Francesco Carbone

Sono state ufficializzate le formazioni di Danimarca-Bielorussia, gara valevole per la quinta giornata del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il match è in programma alle 20:45 al Parken Stadium di Copenaghen. Rasmus Hojlund non figura neanche in panchina. La nazionale guidata dal CT Brian Riemer ha comunicato l’indisponibilità dell’attaccante del Napoli. Ecco nel dettaglio le scelte di formazione:

DANIMARCA (4-4-1-1): Schemichel; Kristensen, Christensen, Vestergaard, Dorgu; Isaksen, Højbjerg, Norgaard, Damsgaard; Eriksen, Wind.
A disposizione: Biereth, Billing, Dreyer, Froholdt, Hermansen, Hjulmand, Høgsberg, Jorgensen, Nartey, Nelsson, O'Riley.
Allenatore: Riemer.

BIELORUSSIA (3-4-2-1): Lapoukhov; Parkhomenko, Begunov, Zabelin; Malashevich, Yablonskiy, Ebong, Pechenin; Demchenko, Gromyko; Lisakovich.
Allenatore: Ferrer.