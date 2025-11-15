Senza De Bruyne, il Belgio fallisce il primo match point per i Mondiali: solo 1-1 in Kazakistan

vedi letture

Il Belgio ha mancato il primo match point per qualificarsi al Mondiale 2026. La squadra guidata da Rudi Garcia, priva dell’infortunato De Bruyne, oltre che di Lukaku, si è fermata sull’1-1 in casa del Kazakistan, penultimo del girone. La partita si è complicata subito con il gol dei padroni di casa al 9’.

La reazione è arrivata solo nella ripresa: al 77’ Vanaken ha firmato il pareggio di testa. Due minuti dopo il Kazakistan è rimasto in dieci per l’espulsione di Chesnokov, ma la superiorità numerica non è bastata e i Diavoli Rossi si sono fermati sul pari. La qualificazione è così rinviata all’ultima giornata: contro il Liechtenstein, ultimo del girone, al Belgio basterà non perdere per strappare il pass Mondiale.