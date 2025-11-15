Italia, Gattuso cambia tutti per la sfida alla Norvegia: due 'napoletani' in campo

L'Italia affronta la Norvegia ma nessuno può neanche sognare di batterla con 9 gol di scarto. In ogni caso Gattuso vuole finire in bellezza questa fase battendo la capolista, ottenendo così la bellezza della sesta vittoria in altrettante partite da quando siede sulla panchina azzurra: per farlo - riporta Sportmediaset - rivoluzionerà la squadra che ha vinto solo nel finale in Moldova.

Davanti al rientrante Donnarumma, ci saranno Di Lorenzo sul centrodestra, Bastoni centrale e Calafiori sul centrosinistra. Nel caso in cui il giocatore dell'Arsenal non dovesse farcela, la sua posizione sarebbe occupata dall'interista con Mancini in mezzo ma anche il romanista ha accusato un fastidio muscolare e quindi non si esclude la conferma di Buongiorno. Nessun dubbio tra centrocampo e attacco, con Politano e Dimarco larghi e Locatelli, Barella e Frattesi in mezzo, dietro alla coppia Retegui-Esposito. In pratica, se dovesse esserci Calafiori, una formazione completamente diversa da quella dell'ultima uscita.