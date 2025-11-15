Italia-Norvegia, ultime di formazione: la scelta di Gattuso sui tre 'napoletani'

L’Italia domani affronterà la Norvegia nell’ultima gara del gruppo I per le qualificazioni alla Coppa del Mondo. Gli Azzurri, ormai sicuri del secondo posto e distanti tre punti dagli scandinavi, chiuderanno dunque il girone senza possibilità di sorpasso a causa della differenza reti. Dalla conferenza stampa di Gennaro Gattuso arrivano intanto le ultime indicazioni di formazione.

Il CT ha confermato le assenze di Calafiori, ancora alle prese con un problema all’anca, e di Tonali, tenuto fuori perché diffidato per evitare il rischio squalifica in vista della semifinale play-off del 26 marzo. Tra i pali ci sarà Donnarumma, con il ritorno di Di Lorenzo e Bastoni in difesa, mentre Mancini resta in ballottaggio con Buongiorno. Nel 3-5-2 disegnato da Gattuso gli esterni saranno Politano e Dimarco, Locatelli guiderà la mediana, con Frattesi e Barella ai suoi fianchi. In attacco spazio al tandem formato da Pio Esposito e Retegui.

Italia (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini/Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Pio Eposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.