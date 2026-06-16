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Iraq-Norvegia, le formazioni ufficiali: Sorloth-Haaland dal 1'

Iraq-Norvegia, le formazioni ufficiali: Sorloth-Haaland dal 1'TuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
Oggi alle 23:10Mondiali
di Antonio Noto
Iraq-Norvegia, le formazioni ufficiali: Haaland guida l'attacco scandinavo

Sono ufficiali le formazioni di Iraq-Norvegia, gara che inizierà a mezzanotte e completerà la prima giornata del Gruppo I dopo la gara tra Francia e Senegal.

IRAQ (4-4-2): Hassan; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Bayesh, Ammari, Ismail, Jasim; Hussein, Al-Hamadi. Ct. Graham Arnold.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct. Stale Solbakken.