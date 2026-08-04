Napoli-Osasuna, presentazione e probabili formazioni: Allegri col dubbio McTominay?

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Castel di Sangro 2026, la presentazione e le probabili formazioni di Napoli-Osasuna

Domani il primo vero banco di prova per il Napoli di Massimiliano Allegri. Dopo i test di Dimaro contro Arezzo e Carrarese, gli azzurri scendono in campo domani, mercoledì 5 agosto, alle ore 18:30, allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per affrontare l'Osasuna, formazione spagnola di Liga che arriva in Abruzzo con qualche giorno di lavoro in più visto che il loro campionato inizierà il 16 agosto contro il Celta Viho. Per il tecnico livornese sarà l'occasione di verificare sul campo i primi meccanismi tattici provati in questi giorni di lavoro, tra sedute mattutine e allenamenti a porte chiuse nel pomeriggio. Una gara che, al di là del risultato, servirà infatti soprattutto a capire a che punto è il lavoro dello staff e quali automatismi si stanno consolidando in vista dell'esordio in campionato, sempre più vicino contro il Genoa.

Le ultime sul Napoli verso l'Osasuna

Fuori David Neres e Sam Beukema che proseguono a parte il loro percorso di recupero personalizzato. Da capire le condizioni di McTominay, reduce da una botta alla caviglia, ma nel caso Allegri difficilmente si prenderà rischi. L'undici che potrebbe iniziare la gara potrebbe vedere Meret tra i pali, come nei precedenti test; Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Rafa Marin che fanno coppia in tutte le esercitazioni e Spinazzola a sinistra, più avanti rispetto ad Olivera che però ha già recuperato il lavoro atletico perso post-Mondiale. A centrocampo Lobotka potrebbe comporre il trio con Vergara we Anguissa (se non dovesse partire McTominay). In attacco Politano ed Alisson Santos ai lati con Hojlund terminale offensivo. Ma poi nella ripresa spazio comunque a

Le ultime sull'Osasuna che farà visita a Castel di Sangro

L'Osasuna ha ufficializzato la lista dei convocati per l'amichevole contro il Napoli, in programma domani, mercoledì alle 18.30. Il tecnico Luis Miguel Ramis porterà in Italia 24 calciatori per il quarto test precampionato. Non saranno della partita Rosier, fermato da un infortunio al bicipite femorale della coscia destra, mentre Moro e Torró resteranno a riposo in via precauzionale. La lista dei convocati dell'Osasuna:

Portieri: S. Herrera, Aitor Fernández e Rafa Fernández.

Difensori: I. Benito, Kepa, Herrando, Boyomo, Abel Bretones, Catena, Arguibide e Santos.

Centrocampisti: Moncayola, Iker Muñoz, Aimar, Kike Barja, Rubén García, Moi Gómez, Mauro, A. Osambela e Anai.

Attaccanti: Raúl, Budimir, Dubasin e Asier Bonel.

Le ultime sui biglietti

Sul fronte biglietteria, la vendita dei tagliandi, partita lo scorso 17 luglio su TicketOne, si avvia verso il sold out. Restano pochi biglietti di Curva Sud, Curva Nord, Distinti, Tribuna laterale nord e Tribuna d'onore. Ampia disponibilità invece della Curva Sud Ospiti. Chi non potrà essere sul posto potrà seguire la sfida in pay-per-view - come ormai consuetudine per scelta del club - su DAZN, Sky e OneFootball al prezzo di 9,99 euro. Prossimi appuntamenti: Napoli-Celta Vigo l'8 agosto e Napoli-Aris Salonicco il 12, sempre al Patini.