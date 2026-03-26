Italia, Ambrosini: "Gattuso è carico, ho visto lo spirito giusto"

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Massimo Ambrosini, con un passato in Nazionale e anni condivisi con Gennaro Gattuso ai tempi del Milan, ha analizzato il momento dell’Italia in vista dei playoff. Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha raccontato le sue sensazioni sugli Azzurri: "Domenica pomeriggio sono stato a Coverciano e ho visto Gattuso sereno, ma consapevole che la tensione sarebbe arrivata".

Ambrosini ha poi approfondito lo stato d’animo del ct:

"Aveva le idee chiare ed era carico il giusto. Ho visto anche qualche calciatore e le sensazioni erano positive. È impossibile eliminare del tutto la pressione: quando capisci che è un momento storico, l’ansia è inevitabile. La vera forza di un allenatore, però, è riuscire a far concentrare la squadra su ciò che deve fare in campo, senza far perdere la convinzione nei propri mezzi. A questa Italia non deve mancare la consapevolezza di essere più forte".