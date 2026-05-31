Giappone-Islanda, nuova regola per i Mondiali decisiva: ecco in cosa consiste

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Nuova regola anti-perdite di tempo: ne approfitta il Giappone.

L'amichevole tra Giappone e Islanda ha offerto un'anticipazione concreta di una delle nuove regole che verranno applicate ai prossimi Mondiali. Durante una sostituzione, un calciatore islandese ha impiegato più di 10 secondi per lasciare il terreno di gioco e l'arbitro ha applicato il nuovo protocollo, impedendo temporaneamente al sostituto di entrare in campo. L'Islanda si è così ritrovata a giocare in inferiorità numerica per alcuni istanti.

Nuova regola anti-perdite di tempo: Islanda punita, segna il Giappone

La novità è stata introdotta per contrastare le perdite di tempo durante le sostituzioni. Se il giocatore sostituito non lascia il campo entro il limite previsto, la squadra deve attendere alcuni secondi prima che il nuovo calciatore possa entrare. Proprio durante questa fase di inferiorità numerica, il Giappone è riuscito a trovare la rete, sfruttando il momentaneo vantaggio numerico contro l'Islanda. L'episodio ha immediatamente attirato l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori, mostrando in maniera evidente come le nuove regole possano incidere concretamente sull'andamento delle partite.