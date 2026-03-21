Italia, brutte notizie per Gattuso: nuovo infortunio per Scamacca, salterà il playoff

Italia, brutte notizie per Gattuso: nuovo infortunio per Scamacca, salterà il playoffTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:15Mondiali
di Francesco Carbone

Nuovo stop per Gianluca Scamacca. Secondo quanto riportato da TMW, l’attaccante dell'Atalanta ha riportato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. Il classe 1999 ha già iniziato il protocollo riabilitativo adeguato, mentre la prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico e strumentale.

Scamacca salta la sfida con il Verona e gli impegni della Nazionale italiana

A causa dell’infortunio, Scamacca salterà la partita di domani contro il Verona e sarà costretto a rinunciare agli impegni con la Nazionale italiana. Il recupero seguirà il normale iter medico, ma la tempistica esatta del rientro resta da definire.