Italia, brutte notizie per Gattuso: nuovo infortunio per Scamacca, salterà il playoff
TuttoNapoli.net
Nuovo stop per Gianluca Scamacca. Secondo quanto riportato da TMW, l’attaccante dell'Atalanta ha riportato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. Il classe 1999 ha già iniziato il protocollo riabilitativo adeguato, mentre la prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico e strumentale.
Scamacca salta la sfida con il Verona e gli impegni della Nazionale italiana
A causa dell’infortunio, Scamacca salterà la partita di domani contro il Verona e sarà costretto a rinunciare agli impegni con la Nazionale italiana. Il recupero seguirà il normale iter medico, ma la tempistica esatta del rientro resta da definire.
Pubblicità
Mondiali
Copertina LiveConte in conferenza: "Roba straordinaria in 7 mesi! Finalmente un clean sheet! Sul doppio play..." di Antonio Noto
Le più lette
2 Da 0 a 10: l'incredibile apertura di Conte, il pazzesco dato di McTominay, il mistero Lukaku e il salmone Buongiorno
Prossima partita
06 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Milan
In primo piano
Da 0 a 10: l'incredibile apertura di Conte, il pazzesco dato di McTominay, il mistero Lukaku e il salmone Buongiorno
Pierpaolo MatroneRinnovo Spinazzola, Sky: vuole restare, ma c'è la Juventus! Ecco le due offerte sul piatto
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la mossa del terrorizzato Marotta, l'annuncio scioccante di Conte e gli sfigati che non 'sentono' De Bruyne
Davide BarattoJuan Jesus: "Noi a -1 dall'Inter prima degli infortuni! Rimonta? Ci proviamo fino all'ultimo"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com