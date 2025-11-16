Italia-Norvegia, le pagelle di Tmw: Di Lorenzo da 4.5! Politano non tiene il passo nel 2T

Ko pesante per l'Italia, che perde anche al ritorno contro la Norvegia con un secco 4-1 e dice addio alla qualificazione diretta ai Mondiali 2026. La squadra di Gattuso dovrà provare a qualificarsi attraverso il play-off in programma il prossimo marzo. Al termine del match di San Siro la redazione di Tuttomercatoweb.com ha stilato le pagelle degli azzurri.

Donnarumma 5 - Praticamente mai chiamato in causa da Haaland e compagni fino al gol di Nusa. L1-1 è l'inizio della fine.

Di Lorenzo 4.5 - Per un'ora Nusa non è un problema, poi tenta un anticipo su Thorstvedt e alle sua spalle il laterale del Lipsia gli sfila via: è l'accelerata dell'1-1, quella che fa crollare le sue certezze. Bobb gli va via sul 2-1, Haaland lo anticipa sul terzo gol.

Mancini 5 - L'unico superstite dalla sfida di Chișinău, tiene a bada un Haaland finché ne ha. Po il 9 più forte al mondo mette in mostra tutto il suo strapotere e lui è costretto ad alzare bandiera bianca.

Bastoni 5 - Va in affanno dopo un buon primo tempo. Da un suo errore in disimpegno nasce il gol dell'1-3. Dall'86esimo Buongiorno s.v.

Politano 5 - Buona occupazione della corsia quando è l'Italia ad attaccare, ma nella ripresa non tiene il passo dei norvegesi: Nusa e compagni gli vanno via regolarmente.

Frattesi 5 - Gattuso lo lancia dal primo minuto nonostante la diffida. Ha l'occasione di mettersi in mostra nel suo stadio dopo una prima parte di stagione in cui ha giocato pochissimo, ma ne esce una prestazione così così. I suoi movimenti senza palla sono prevedibili. Dal 68esimo Cristante 5 - Il suo ingresso non riesce a dare più sostanza alla fase difensiva.

Locatelli 5.5 - Nel primo tempo fa un buon lavoro sia quando deve smistare il pallone che in anticipo su Haaland. Nella ripresa cala col resto della squadra. Dall'81esimo Zaccagni s.v.

Barella 5.5 - Dà tutto ciò che ha e finché ne ha. Anche per lui un secondo tempo vissuto tra grandissime difficoltà. Dall'86esimo Ricci s.v.

Dimarco 6.5 - Ispirato e in forma, da un suo suggerimento nasce il gol dell'1-0. Ma poi fa tanto altro, per la difesa norvegese è una costante spina nel fianco.

Esposito 6.5 - Alla prima da titolare con la casacca azzurra timbra il cartellino dopo undici minuti con un movimento da vero numero 9, è il terzo gol in cinque gare con l'Italia. Dall'81esimo Scamacca s.v.

Retegui 5.5 - Altra prestazione di grande generosità: si spende nel pressing, si lancia in profondità, si fa trovare pronto quando deve fare da sponda. Stasera però gli sono mancate le palle buone per timbrare il cartellino.

Gennaro Gattuso 5.5 - Un ottimo primo tempo quello della sua Italia, ma quando cala la condizione fisica sono dolori. La Norvegia nella ripresa andava al doppio, nel finale anche al triplo.