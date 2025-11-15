Qualificazioni Mondiali, tutti i risultati: la Bosnia sogna, poker della Svizzera
La Bosnia riaccende le speranze Mondiali grazie a Edin Dzeko. Sotto 0-1 all’intervallo contro la Romania, la squadra di Lucescu rimonta e vince 3-1. La Bosnia chiuderà terza, qualificandosi ai playoff grazie al ranking della Nations League. Vittoria larga della Svizzera ma non ancora decisiva: il 4-1 alla Svezia non basta per chiudere il discorso qualificazione. Il Kosovo domina e passa in Slovenia 2-0. Anche qui, tutto si deciderà all’ultima giornata.
Occasione sprecata invece dalla Scozia, travolta per oltre un’ora dalla Grecia già eliminata. Sotto 3-0 al Pireo, la squadra di Clarke non evita la sconfitta che costa la chance di salire al primo posto. A metà del guado la Danimarca: a Copenaghen rimonta la Bielorussia fino al 2-2 grazie al gol di Isaksen nel finale e mantiene la vetta del girone. La qualificazione diretta si deciderà proprio nello scontro finale contro gli scozzesi.
I risultati delle 18
Georgia - Spagna 0-4
11' Oyarzabal (S), 22' Zubimendi (S), 34' F.Torres (S), 63' Oyarzabal (S)
Cipro - Austria 0-2
18' Arnautovic rigore (A), 56' Arnautovic (A)
Liechtenstein - Galles 0-1
62' James (G)
Turchia - Bulgaria 2-0
18' Calhanoglu rigore (T), 84' autogol Chernev (T)
Le partite delle 20:45
Bosnia Erzegovina - Romania 3-1
17' Birligea (R), 49' Dzeko (B), 80’ Bajraktarevic (B), 93’ Tabakovic H. (B)
Danimarca - Bielorussia 2-2
11' Damsgaard (D), 62' Gromyko (B), 65' Demchenko (B), 79' Isaksen (D)
Grecia - Scozia 3-2
7' Bakasetas (G), 57' Karetsas (G), 63' Tzolis (G), 65' Doak (S), 70' Christie (S)
Slovenia - Kosovo 0-2
6' Asllani (K), 64' Karnicnik autogol (K)
Svizzera - Svezia 4-1
12' Embolo (SVI), 33' Nygren (SVE), 60' Xhaka rigore (SVI), 75' Ndoye (SVI), 94' Manzambi (SVI)
