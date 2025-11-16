Ultim'ora Nigeria, nuovo infortunio per Osimhen! L'ex Napoli lascia il campo in lacrime

Brutta notizia per la Nigeria, che nella finale dei playoff africani per il Mondiale ha perso Victor Osimhen per infortunio. L’attaccante, in campo dal primo minuto con Lookman e Chukwueze, è uscito in lacrime alla fine del primo tempo, lasciando grande apprensione sulle sue condizioni proprio nel momento migliore della sua stagione, dopo la doppietta al Gabon in semifinale.

Al suo posto è entrato Akor Adams, ma l’episodio pesa come un macigno sulle Super Eagles e sul Galatasaray, che ora teme una lunga assenza del suo bomber. L’entità del problema non è ancora nota, ma la reazione del giocatore fa temere un infortunio serio: si attendono aggiornamenti ufficiali per capire tempi e gravità del recupero.