Lukaku show, dal Belgio lo esaltano: "Campione vero e problemi fisici alle spalle!"

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Lukaku fa subito bene al Mondiale con il Belgio e torna d'attualità la sua annata al Napoli di Conte e le sue condizioni fisiche

In Belgio arrivano giudizi molto positivi su Romelu Lukaku, protagonista di una prestazione decisiva contro l'Egitto all'esordio al Mondiale. L’attaccante belga è stato esaltato dalla stampa locale per l’impatto avuto a partita in corso: entrato dalla panchina, ha inciso immediatamente con una giocata risolutiva, confermandosi ancora una volta un riferimento offensivo di livello internazionale. I commenti parlano di un “attaccante vero”, capace di cambiare l’inerzia del match anche in pochi minuti.

Napoli, Lukaku decisivo e le scelte di Garcia

Grande attenzione anche alle scelte del commissario tecnico Rudi Garcia, elogiato in Belgio per aver convocato e gestito Lukaku nonostante un periodo di minutaggio ridotto con il Napoli e qualche problema fisico durante la stagione. La decisione di puntare sull’attaccante viene letta come una mossa coraggiosa e giustificata dai risultati sul campo. Più in generale, l’analisi dei media belgi sottolinea come la condizione dell’attaccante resti un tema centrale, ma non tale da metterne in discussione il valore assoluto. Al contrario, le sue prestazioni in nazionale vengono considerate la prova della sua capacità di restare determinante nei momenti chiave.