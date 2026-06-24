Marocco, basta un pari per passare il turno: le formazioni ufficiali contro Haiti
Haiti si gioca le ultime possibilità di restare in corsa ai Mondiali, ma per continuare a sperare servirà un risultato di grande prestigio contro il Marocco. La selezione caraibica è infatti chiamata a compiere una vera impresa nell’ultima giornata del Gruppo C.
Le formazioni ufficiali del match
Il Marocco arriva invece all’appuntamento con una situazione di classifica più favorevole. Alla formazione nordafricana basta infatti conquistare un punto per staccare il pass per la fase a eliminazione diretta del torneo. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida, in programma con calcio d’inizio fissato alla mezzanotte italiana.
MAROCCO (4-4-2): Bounou; Hakimi, Riad, Salah Eddine; Brahim Diaz, Amrabat, El Khannouss, El Aynaoui; El Kaabi, Saibari. CT: Ouahbi
A disposizione: El Kajoui, Tagnaouti, Saadane, El Ouahdi, Belammari, Mazraoui, Talbi, Ounahi, El Mourabet, Yassine, Rahimi, Sbai, Amaimouni.
HAITI (4-2-4): Placide; Ade, Delcroix, Experience, Duverne; Bellegarde, Jean Jacques; Providence, Joseph, Isidor, Casimir. CT: Migne.
A disposizione: Pierre, Duverger, Arcus, Thermoncy, Lacroix, Metusala, Paugain, Sainte, Simon, Pierre, Etienne, Nazon, Deedson, Fortune, Pierrot.
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