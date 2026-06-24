Mondiali, la Svizzera soffre ma vince! Tris Bosnia: risultati finali e verdetti

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Mondiali 2026, Gruppo B: la Svizzera chiude al primo posto. Canada ai sedicesimi; Bosnia in attesa del ripescaggio, Qatar eliminato.

Si chiude il Gruppo B dei Mondiali 2026: la Svizzera batte 2-1 il Canada e chiude al primo posto, entrambe qualificate ai sedicesimi. La Bosnia-Erzegovina supera 3-1 il Qatar ma resta terza e spera nel ripescaggio tra le migliori terze. Gli elvetici accelerano nella seconda frazione con le reti di Vargas e Manzambi, mentre il Canada accorcia con Promise David ma non riesce a completare la rimonta.

Svizzera avanti, la Bosnia spera ancora nella qualificazione

La Bosnia-Erzegovina chiude invece al terzo posto dopo il 3-1 sul Qatar e resta in attesa del possibile ripescaggio tra le migliori terze. I ragazzi di Sergej Barbarez sono stati trascinati da Kerim Alajbegovic e dalle giocate di Edin Džeko. Il vantaggio arriva proprio con Alajbegovic, seguito dal raddoppio e dalla gestione del risultato fino al gol finale di Mahmic, mentre il Qatar accorcia con Al Haydos ma senza riuscire a riaprire la gara.

La classifica finale del Gruppo B

Svizzera 7

Canada 4

Bosnia-Erzegovina 4 (differenza reti -1)

Qatar 1 -