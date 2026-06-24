Scozia-Brasile, le formazioni ufficiali: la scelta del ct Clarke su McTominay
Sia Endrick che Neymar partono dalla panchina nella sfida tra Brasile e ScoziaUna scelta attesa ma comunque significativa da parte di Carlo Ancelotti, che deve fare a meno dell’infortunato Raphinha e affida il ruolo offensivo a Rayan, attaccante del Bournemouth.
Scozia con McTominay, le scelte ufficiali
Dall’altra parte la Scozia si affida ai suoi uomini migliori per provare a mettere in difficoltà i verdeoro, con Scott McTominay a guidare la squadra a centrocampo. Di seguito le formazioni ufficiali del match, in programma a mezzanotte italiana.
Scozia (4-4-1-1): Gunn; Patterson, McKenna, Hendry, Robertson; Doak, McLean, L. Ferguson, McGinn; McTominay, Shankland. Allenatore: Steve Clarke.
Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Paqueta; Rayan, Cunha, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti.
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