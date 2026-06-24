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Scozia-Brasile, le formazioni ufficiali: la scelta del ct Clarke su McTominay

Scozia-Brasile, le formazioni ufficiali: la scelta del ct Clarke su McTominayTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:50Mondiali
di Francesco Carbone
Il Brasile affronta la Scozia in una sfida decisiva per il passaggio del turno ai Mondiali. Tra gli scozzesi guida il centrocampo Scott McTominay.

Sia Endrick che Neymar partono dalla panchina nella sfida tra Brasile e ScoziaUna scelta attesa ma comunque significativa da parte di Carlo Ancelotti, che deve fare a meno dell’infortunato Raphinha e affida il ruolo offensivo a Rayan, attaccante del Bournemouth.

Scozia con McTominay, le scelte ufficiali

Dall’altra parte la Scozia si affida ai suoi uomini migliori per provare a mettere in difficoltà i verdeoro, con Scott McTominay a guidare la squadra a centrocampo. Di seguito le formazioni ufficiali del match, in programma a mezzanotte italiana.

Scozia (4-4-1-1): Gunn; Patterson, McKenna, Hendry, Robertson; Doak, McLean, L. Ferguson, McGinn; McTominay, Shankland. Allenatore: Steve Clarke.
Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Paqueta; Rayan, Cunha, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti.