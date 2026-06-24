Svizzera-Canada, annunciate le formazioni ufficiali: 3 “italiani” titolari
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Svizzera-Canada, match valido per l’ultima giornata del Gruppo B dei Mondiali. Una sfida importante per la classifica del girone, che vede protagoniste due nazionali con diversi interpreti noti anche al calcio italiano.
Gli “italiani” protagonisti e le scelte iniziali
Tra i titolari figurano tre giocatori con un passato o un presente in Serie A: Manuel Akanji, Remo Freuler e Jonathan David, tutti schierati dal primo minuto. Partono invece dalla panchina Aebischer e Jashari, pronti a subentrare a gara in corso in una partita che potrebbe risultare decisiva per il passaggio del turno.
SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Manzambi, Sow, Vargas; Embolo. A disp. Keller, Mvogo, Aebischer, Amdouni, Amenda, Comert, Fassnacht, Itten, Jashari, Ndoye, Okafor, Rieder, Widmer, Zakaria. All. Murat Yakin.
CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Choiniere, Saliba, Ahmed; J. David, Larin. A disp. Goodman, St. Clair, Bombito, P. David, Davies, Millar, Nelson, Oluwaseyi, Osorio, Shaffelburg, Sigur, Waterman. All. Jesse Marsch.
ARBITRO: Abatti (Brasile).
Serie A Enilive 2026-2027
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