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Svizzera-Canada, annunciate le formazioni ufficiali: 3 “italiani” titolari

Svizzera-Canada, annunciate le formazioni ufficiali: 3 “italiani” titolariTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:50Mondiali
di Francesco Carbone
Di seguito le formazioni ufficiali di Svizzera-Canada, gara valida per l’ultima giornata del Gruppo B dei Mondiali.

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Svizzera-Canada, match valido per l’ultima giornata del Gruppo B dei Mondiali. Una sfida importante per la classifica del girone, che vede protagoniste due nazionali con diversi interpreti noti anche al calcio italiano.

Gli “italiani” protagonisti e le scelte iniziali

Tra i titolari figurano tre giocatori con un passato o un presente in Serie A: Manuel Akanji, Remo Freuler e Jonathan David, tutti schierati dal primo minuto. Partono invece dalla panchina Aebischer e Jashari, pronti a subentrare a gara in corso in una partita che potrebbe risultare decisiva per il passaggio del turno.

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Manzambi, Sow, Vargas; Embolo. A disp. Keller, Mvogo, Aebischer, Amdouni, Amenda, Comert, Fassnacht, Itten, Jashari, Ndoye, Okafor, Rieder, Widmer, Zakaria. All. Murat Yakin.

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Choiniere, Saliba, Ahmed; J. David, Larin. A disp. Goodman, St. Clair, Bombito, P. David, Davies, Millar, Nelson, Oluwaseyi, Osorio, Shaffelburg, Sigur, Waterman. All. Jesse Marsch.

ARBITRO: Abatti (Brasile).