In Belgio criticano De Bruyne: "Una sola prova buona nelle ultime 9 tra Europei e Mondiali"

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Critiche a De Bruyne dopo le ultime prove con la sua nazionale. Il centrocampista del Napoli sotto accusa in patria: il retroscena

In Belgio crescono i dubbi attorno al rendimento di Kevin De Bruyne nelle grandi competizioni internazionali dopo le ultime due partite in cui non ha lasciato il segno ai Mondiali contro Egitto e Iran. Nonostante il suo status di fuoriclasse e una carriera ricca di successi a livello di club con la maglia del Manchester City, il centrocampista oggi al Napoli continua a essere al centro del dibattito per le sue prestazioni con la nazionale quando la posta in palio si alza.

De Bruyne e le critiche dal Belgio

Il portale Hln analizza le sue recenti prestazioni. I numeri alimentano le perplessità: tra Mondiali ed Europei, De Bruyne avrebbe disputato una sola partita di alto livello nelle ultime nove apparizioni nelle fasi finali dei tornei internazionali. Un dato che ha spinto media e opinionisti belgi a interrogarsi sul reale impatto del capitano dei Diavoli Rossi nei momenti decisivi. Le critiche non mettono in discussione il valore assoluto del giocatore, considerato uno dei migliori centrocampisti della sua generazione, ma riguardano soprattutto la sua capacità di trascinare la squadra nelle sfide più importanti.