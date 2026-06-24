Ufficiale Mondiali, Bosnia e Qatar all’ultima spiaggia: le formazioni ufficiali

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Alle 21 si gioca Bosnia-Erzegovina-Qatar, ultima giornata del Gruppo B del Mondiale. Entrambe le nazionali cercano la vittoria

Alle 21 scendono in campo Bosnia-Erzegovina e Qatar per l’ultima giornata del Gruppo B della Coppa del Mondo, una sfida decisiva per le speranze di qualificazione ai sedicesimi di finale. Entrambe le selezioni arrivano all’appuntamento con un solo punto in classifica e sono costrette a vincere per continuare a sperare nel passaggio del turno. Nell’altra gara del girone, in programma alla stessa ora, si affrontano Svizzera e Canada, già a quota quattro punti.

Le scelte ufficiali e i protagonisti del match

Sono state rese note le formazioni ufficiali della partita. Nella Bosnia-Erzegovina spazio dal primo minuto per Kolasinac, difensore dell’Atalanta, mentre non è presente Muharemović del Sassuolo, squalificato. In avanti sarà Džeko a guidare la squadra di Barbarez, con il ruolo di capitano e riferimento offensivo in una gara che si preannuncia decisiva per il futuro dei bosniaci nel torneo.

Bosnia-Erzegovina (4-4-2): Vasilj; Radeljic, Katic, Malic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. Allenatore: Sergej Barbarez.

Qatar (4-3-3): Mahmoud Abunada; Pedro Miguel, Issa Laye, Gaber, Khoukhi, Albrake; Boudiaf, Fathy; Edmilson Junior, Alhaydos, Afif. Allenatore: Julen Lopetegui.