Messi da brividi dedica la vittoria a Diego: “Starà godendo. Mai paragonato a lui, mi voleva bene”

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Leo Messi ha voluto dedicare la vittoria a Diego Armando Maradona, ricordando il legame speciale che lo ha unito al campione argentino scomparso nel 2020. Dopo il trionfo, la Pulce ha sottolineato quanto fosse importante celebrare questo successo anche nel nome di Diego, una figura che continua a rappresentare un punto di riferimento per il calcio mondiale. “Sono sicuro che Diego si stia godendo tantissimo tutto questo dall’alto”, ha dichiarato Messi, spiegando che quella giornata aveva sempre avuto un significato particolare e che avrebbe voluto regalargli questa gioia. La dedica nasce dal profondo rispetto per Maradona e dal desiderio di condividere con lui idealmente un momento storico della propria carriera. “È un privilegio aver vissuto nell’era di Diego. Non ho mai voluto paragonarmi a lui e so che lui mi amava. Scelgo di custodire tutti i momenti belli che abbiamo condiviso insieme”.

Messi e Maradona: un legame oltre il tempo

Il fuoriclasse argentino ha poi ricordato il privilegio di aver vissuto nell’epoca di Maradona e ha ribadito di non aver mai cercato confronti diretti con il suo idolo. Messi ha spiegato di voler conservare soprattutto i momenti più belli vissuti insieme a Diego, senza alimentare paragoni ma custodendo il rapporto umano costruito nel tempo. Le sue parole confermano l’affetto e l’ammirazione verso una leggenda che ha segnato generazioni di calciatori e tifosi. Per Messi, dunque, la vittoria rappresenta anche un omaggio sincero a Maradona.