P. Cannavaro punge il calcio italiano: "Continuate a prendere giocatori che corrono... coi piedi al contrario"

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Paolo Cannavaro esalta Argentina e Spagna e lancia una frecciata al calcio italiano.

I Mondiali arrivano all'ultimo atto: l'Argentina ribalta l'Inghilterra nel finale e raggiunge la Spagna in finale. L'ex azzurro Paolo Cannavaro, vice allenatore della nazionale dell'Uzbekistan, ha commentato così attraverso una 'storia' pubblicata sul proprio account Instagram: "La finale sarà Argentina-Spagna. Le squadre con meno struttura fisica di tutte, ma con la tecnica migliore di tutte. W il calcio.

Un messaggio per gli addetti ai lavori italiani: continuate pure a prendere giocatori alti, veloci e che corrono tanti chilometri... con i piedi montati al contrario, però".