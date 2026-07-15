Storica rimonta! L'Argentina ribalta l'Inghilterra nel finale e vola in finale! Sfiderà la Spagna

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Argentina in finale: rimonta sull'Inghilterra con Messi protagonista e Lautaro decisivo.

L'Argentina conquista una straordinaria qualificazione alla finale del Mondiale battendo 2-1 l'Inghilterra al termine di una semifinale ricca di emozioni. Dopo un primo tempo molto tattico e nervoso, condizionato dalla grande rivalità tra le due nazionali, la squadra di Lionel Scaloni riesce a ribaltare una gara che sembrava ormai compromessa. Tra le scelte iniziali spicca l'esclusione di Rodrigo De Paul, sostituito da Giovanni Simeone, mentre Thomas Tuchel punta sulla freschezza di Spence sulla corsia sinistra. Nei primi 45 minuti prevalgono intensità e duelli, con pochissime occasioni da rete da entrambe le parti.

Argentina da sogno: Messi ispira, Lautaro firma la finale

La ripresa cambia completamente volto. Dopo un avvio aggressivo dell'Albiceleste con Julian Alvarez, è però l'Inghilterra a trovare il vantaggio grazie a Gordon, bravo a finalizzare un'azione nata da un cross di Rogers. Il gol costringe l'Argentina ad aumentare ritmo e pressione, con Messi che prende per mano la squadra creando le occasioni più pericolose. Dopo il palo di Mac Allister, il pareggio arriva all'88' con un destro potente di Enzo Fernandez su assist della Pulce. Nei minuti di recupero la Selección continua ad attaccare senza sosta e, dopo un altro legno colpito da Mac Allister, è ancora Messi a inventare l'assist perfetto per Lautaro Martinez, che di testa firma il definitivo 2-1 e regala all'Argentina la finale contro la Spagna.