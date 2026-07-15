Caos Senegal: accuse, staff nel mirino e spogliatoio spaccato da Koulibaly e Mané

vedi letture

Senegal nel caos dopo il Mondiale: polemiche sullo staff medico e tensioni nello spogliatoio.

Il rientro della Nazionale senegalese dal Mondiale è stato accompagnato da forti polemiche che hanno coinvolto la Federcalcio locale e lo staff medico. Al centro delle critiche è finito il presidente Abdoulaye Fall, che durante una conferenza stampa ha ridimensionato pubblicamente il ruolo del dottor Fedior, storico medico delle selezioni nazionali, scatenando la reazione dei media e di numerosi colleghi. Secondo quanto riportato da Sport News Africa, dietro l'episodio emergerebbero però problematiche ben più profonde, legate all'organizzazione interna della Nazionale.

Staff nel caos e privilegi nello spogliatoio: emergono nuovi retroscena

L'inchiesta di Sport News Africa racconta di uno staff medico alle prese con gravi difficoltà organizzative e amministrative. Il medico francese Renaud Guiu avrebbe lavorato senza un contratto regolare e senza ricevere i rimborsi per le spese sostenute, mentre fisioterapisti e collaboratori sarebbero rimasti in attesa di compensi e premi non ancora versati, arrivando perfino a pagarsi il viaggio di rientro dal Mondiale. A complicare ulteriormente la situazione ci sarebbero stati problemi logistici, apparecchiature malfunzionanti e un'organizzazione sanitaria priva di regole chiare. Il clima nello spogliatoio sarebbe stato aggravato anche dai trattamenti riservati ai fisioterapisti personali di Kalidou Koulibaly e Sadio Mané, una gestione che avrebbe alimentato malumori e tensioni all'interno del gruppo.

Sommario SEO: